В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В софийской больнице зафиксирован первый на территории Болгарии случай летального исхода из-за коронавируса.

Жертвой стала 66-летняя женщина, госпитализированная накануне, сообщается в заявлении местного Министерства здравоохранения. Уточняется, что у пациентки были хронические проблемы с сердцем.

"Несмотря на проведенные интенсивные реанимационные процедуры, врачи не смогли сохранить ей жизнь", - отметили в ведомстве и заверили, что сотрудники больницы прилагают все усилия для борьбы с тем же заболеванием, обнаруженном также у ее 74-летнего мужа.

В настоящее время на территории Болгарии помощь оказывается пяти зараженным вирусом - в Софии, Плевене и Габрово. Власти республики призывают не поддаваться панике, однако в обществе заметны серьезные волнения.