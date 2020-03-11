В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, заболевшим является гражданин Турции, который недавно вернулся из Европы. Медики оценивают состояние пациента как стабильное. Сейчас мужчина находится в карантине, пишет ТАСС.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки зафиксировано 4125 новых случаев заражения COVID-19. При этом 203 инфицированных скончались. С учетом этих цифр общее число заболевших на планете теперь составляет 113,7 тысячи. Большая их часть - 80,9 тысячи человек - жители Китая, откуда и началась эпидемия. Общее число летальных исходов в Поднебесной составило на данный момент 3140, в других странах - 872.