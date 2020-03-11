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11.03.2020 15:33
Рубрика: Экономика

Вице-премьер РФ: Цены на бытовую технику и лекарства могут вырасти

Текст: Петр Аннин

Ослабление рубля может привести к росту цен на бытовую технику и лекарства, сообщил журналистам первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.

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"У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств. И тут нужны будут дополнительные меры, потому что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не должны дорожать ни при каких обстоятельствах. Но пока фатальных угроз нет", - Белоусов, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее эксперты спрогнозировали, что снижение курса рубля к доллару и евро может привести к росту в первую очередь цен на детские товары, обувь, одежду, потребительскую электронику и изделия фармацевтов.

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