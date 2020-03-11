Вице-премьер РФ: Цены на бытовую технику и лекарства могут вырасти

Ослабление рубля может привести к росту цен на бытовую технику и лекарства, сообщил журналистам первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.

"У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств. И тут нужны будут дополнительные меры, потому что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не должны дорожать ни при каких обстоятельствах. Но пока фатальных угроз нет", - Белоусов, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее эксперты спрогнозировали, что снижение курса рубля к доллару и евро может привести к росту в первую очередь цен на детские товары, обувь, одежду, потребительскую электронику и изделия фармацевтов.