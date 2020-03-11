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11.03.2020,  
17:51
Текст:  Светлана Цыганкова

Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США

Фото: NewsBOT Military / youtube.com Фото: NewsBOT Military / youtube.com
Фото: NewsBOT Military / youtube.com
Фото: Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / РИА Новости
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Компания Lockheed Martin успешно провела вторые испытания перспективной ракеты PrSM (Precision Strike Missile) дальнего радиуса действия. Ракету испытали на ракетном полигоне в Нью-Мексико.

Как сообщает пресс-служба компании, цель испытаний - подтверждение траектории полета ракеты, дальности и точности действия бортовых систем и боевой части ракеты. В компании добавили, что летные испытания еще раз продемонстрировали надежность, точность и возможности PrSM.

Разработчики заявили, что ракета сработала точно так, как ожидалось. Она пролетела до цели около 180 километров и поразила ее. Запуск произвели из реактивной системы залпового огня HIMARS.

По информации N+1, новая гиперзвуковая ракета должна заменить боеприпасы оперативно-тактических комплексов ATACMS. Они выполняют полеты на скорости около 3 чисел Маха. Ракета PrSM сможет лететь на скорости более 5 чисел Маха и поражать цели на расстоянии до 499 километров. Это на первом этапе. Потом разработчики планируют увеличить дальность действия ракеты.

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