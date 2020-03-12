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12.03.2020 17:19
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" снизил цены на заграничные рейсы

Текст: Марина Трубилина

"Аэрофлот" снизил цены на билеты за границу. Как сообщает пресс-служба компании, "этот шаг направлен на поддержание доступности авиаперелетов".

Фото: AP Photo/Arek Rataj
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Тарифы понизились на всех международных рейсах с отправлением из России. Стоимость перелетов, рассчитанная в евро (включая топливный сбор) дешевеет в среднем на 10%. Цены снижаются лишь на билеты класса "эконом". На более высокие классы обслуживания - "комфорт" и "бизнес" - акция не распространяется. При этом новые тарифы действуют на рейсах как самого "Аэрофлота", так и находящихся под его коммерческим управлением дочерних компаний.

Накануне авиакомпания объявила о временном - с 13 марта по 30 апреля - приостановлении полетов из Москвы в ряд городов Испании, Франции, Германии и Италии и обратно. Рейсы из российской столицы в эти страны будут выполняться лишь в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт. Пассажирам с билетами на отмененные рейсы предлагается без штрафных санкций вернуть уплаченные деньги, изменить дату вылета или маршрут.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"

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