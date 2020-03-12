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12.03.2020 10:43
Рубрика: Спорт

"Барыс" сыграет без зрителей в домашних матчах против "Сибири"

Текст: Максим Домчев

Власти Казахстана из-за угрозы распространения коронавируса запретили проведение в стране массовых мероприятий. Что касается спортивных соревнований, то они пройдут без зрителей.

Фото: AP / Matt Slocum
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"Барыс" домашние матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина против новосибирской "Сибири" проведет в Нур-Султане, однако матчи пройдут при пустых трибунах. Об этом заявили на специальном брифинге о ситуации с коронавирусом.

"Игры не отменяются, посещения зрителей не будет, - заявил премьер-министр страны Ералы Тугжанов Vesti.kz. - Это международная практика. Во всех европейских странах крупнейшие команды играют, но посетителей нет".

Первые домашние матчи "Барса" против новосибирев состоятся на "Барыс Арене" 17 и 19 марта.

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