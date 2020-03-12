Новости

Путин рассказал про свою реакцию на обвес в советских магазинах 10:45
"Барыс" сыграет без зрителей в домашних матчах против "Сибири" 10:43
В Петербурге откроется выставка к 175-летию Александра III 10:34
На Ставрополье в ДТП с двумя автобусами пострадали пять человек 10:27
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Греции 10:26
Курс доллара превысил 74 рубля 10:25
Аксенов перечислил нарушенные Западом права крымчан 10:23
Количество зараженных COVID-19 в Южной Корее составило 7869 человек 10:23
Жители астраханского села спасли двух собак из ямы с мазутом 10:14
"Убийца" Creta от Geely: ажиотажный спрос и старт продаж в России 10:11
В Нижнем Новгороде загорелся цех по производству пластиковых мешков 10:08
В Крыму летом заработает "скорая помощь" для дельфинов 10:01
Ирак и Кувейт снизили цены на нефть после Саудовской Аравии 10:00
В Турции призвали перенести начало туристического сезона из-за COVID-19 10:00
В Казахстане из-за коронавируса отменены публичные мероприятия 09:51
Заксобрание Челябинской области поддержало поправки в Конституцию 09:47
Депутаты Кузбасса поддержали пакет поправок в Конституцию РФ 09:30
В Кемерове из-за заболевшего пассажира экстренно сел самолет 09:28
Жителей Югре задержали с крупной партией наркотиков 09:23
Общественный транспорт в Казани облучат для уничтожения инфекций 09:16
В главном военном параде ВВО 9 мая впервые пройдут самоходки "Малка" 09:09
Lada Vesta получила эксклюзивную опцию: первые фото 09:07
В ОБСЕ сообщили о создании совета для урегулирования ситуации в Донбассе 08:14
Скованные одной цепью: блогеры устроили дрифт на спаренных "Жигулях" 08:07
В ЕАО начала работать "горячая линия" по коронавирусу 08:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 09:51
Рубрика: В мире

В Казахстане из-за коронавируса отменены публичные мероприятия

Текст: Диана Ковалева

Публичные мероприятия в Казахстане отменяются в рамках профилактики распространения коронавируса. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ - прим. "РГ") объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба малому и среднему бизнесу", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

Канцлер Австрии распорядился закрыть все школы из-за коронавируса

Он также отметил, что приоритетом для властей республики является защита здоровья граждан.

Как заявил вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе конференций и спортивных соревнований, начнет действовать с 13 марта. По словам Тугжанова, в рамках профилактики распространения коронавируса в стране также увеличат школьные каникулы. До этого они должны были пройти с 21 марта по 2 апреля, но теперь дети будут отдыхать с 16 марта по 5 апреля. Кроме того, с 16 марта все вузы перейдут на дистанционный режим обучения.

Из-за борьбы с распространением коронавируса правительство страны также приняло решение об отмене министерской конференции ВТО. По словам первого заместителя премьер-министра и по совместительству министра финансов Казахстана Алихана Смаилова, соответствующие письма были направлены в штаб-квартиры организации, где подобное решение было принято "с полным пониманием".

Напомним, что XII министерская конференция ВТО в Нур-Султане должна была пройти 8-11 июня 2020 года.

В мире экс-СССР Казахстан Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин оценил риски "регуляторной гильотины"
Ирак и Кувейт снизили цены на нефть после Саудовской Аравии
Курс доллара превысил 74 рубля
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы из-за коронавируса
Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах