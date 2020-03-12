В Казахстане из-за коронавируса отменены публичные мероприятия

Публичные мероприятия в Казахстане отменяются в рамках профилактики распространения коронавируса. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ - прим. "РГ") объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба малому и среднему бизнесу", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что приоритетом для властей республики является защита здоровья граждан.

Как заявил вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе конференций и спортивных соревнований, начнет действовать с 13 марта. По словам Тугжанова, в рамках профилактики распространения коронавируса в стране также увеличат школьные каникулы. До этого они должны были пройти с 21 марта по 2 апреля, но теперь дети будут отдыхать с 16 марта по 5 апреля. Кроме того, с 16 марта все вузы перейдут на дистанционный режим обучения.

Из-за борьбы с распространением коронавируса правительство страны также приняло решение об отмене министерской конференции ВТО. По словам первого заместителя премьер-министра и по совместительству министра финансов Казахстана Алихана Смаилова, соответствующие письма были направлены в штаб-квартиры организации, где подобное решение было принято "с полным пониманием".

Напомним, что XII министерская конференция ВТО в Нур-Султане должна была пройти 8-11 июня 2020 года.