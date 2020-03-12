Он был крутым суперсолдатом, но его вероломно убили. Его и его жену. Но он восстал из мертвых, чтобы отомстить. Он напялит желтый спортивный костюм, возьмет катану и пойдет мочить Билла.

То есть не совсем (к сожалению) так. Хотя "Бладшот" по многим приметам - типичное кино про месть, прежде всего это третьесортный кинокомикс. Есть киновселенная Marvel, за ней спотыкаясь бежит киновселенная DC, Sony вокруг Человека-паука что-то пока непонятное пытается выстраивать. "Бладшот" - тоже Sony, но по комиксам не Marvel и не DC, а издательства Valiant.

Мужика действительно убили. Боевого офицера, лысого мускулистого громилу (Вин Дизель). И он действительно возвращается с того света - благодаря нанотехнологиям. При этом ничего не помнит. Просыпается внутри небоскреба, а ему говорят: привет, у тебя в крови нанороботы, они тебя будут регенерировать, если что, а ты теперь работаешь на нас. Все равно заняться больше нечем, офицеры же бывшими не бывают, как известно, даже когда помрут.

И представляют команде. Состоящей также из офицеров, но вполне живых. Правда, не сказать чтоб невредимых. Одному ноги оторвало, второй зрения лишился, у третьей дыхательная система повредилась. А частная военная компания-айболит всех их вылечила, одарив усовершенствованными органами. Первый обзавелся резвыми металлическими протезами, второй теперь видит вообще все, а девушка может дышать под водой, и газы отравляющие ей нипочем, и последствий от употребления табачной продукции никаких, и еще она любовный интерес реанимированного новичка, который среди перечисленных самый мощный и непобедимый. Но ничего, как было замечено выше, не помнит. Зато потом как вспомнит! И давай мстить, как полагается, собственно, любому герою ревендж-муви так называемых.

Тут фильм совершает эквилибристический финт ушами и принимает форму могучего Вольтрона, составленного из "Помни" Нолана (Гай Пирс в одной из ролей неспроста присутствует), "Матрицы", серии про Джейсона Борна, "Грани будущего" и "Шоу Трумана". Все вдруг оказывается не тем, чем казалось, хитро запутывается, но для того лишь, чтобы развернуть сюжет ровно на 180 градусов и отправить героя дальше мстить, но уже в противоположную сторону. И породить массу ляпов и логических нестыковок. Мотивация злодея вообще, если вдуматься, делается крайне сомнительной: на кой черт было все так усложнять, когда можно было не усложнять?

Теперь возвращаемся к тезису о том, что "Бладшот" - третьесортный кинокомикс. Это объективная качественная характеристика. Ну, вот как яйца бывают отборные, высшей категории, первой, второй, третьей. Третьей категории - не плохие, не бракованные, просто промаркированы согласно определенным параметрам. И глупо ожидать, что яйцо третьей категории будет соответствовать параметрам - не вкусовым, что важно понимать - высшей категории.

Так и с "Бладшотом". Денег на него, очевидно, пожалели. Все на "Морбиуса" ушли. Следовательно, рассчитывать на головокружительный размах, к какому мы уже привыкли в высокобюджетных кинокомиксах, чтобы там ежеминутно планеты взрывались, города разрушались, не стоит. Все дешево и скромно, без излишеств. Режиссером назначили человека, доселе специализировавшегося исключительно на спецэффектах. Причем на спецэффектах тоже сэкономили. Что заметно почти во всех случаях, кроме тех, когда нанороботы от выстрелов красиво разлетаются и затем красиво обратно собираются. Красивее, чем в пятом, не к столу будет сказано, "Терминаторе" - там, если помните, тоже был гражданин, из нанороботов сделанный.

А разлетаются и собираются они в "Бладшоте" частенько (и это вскоре приедается), поскольку Вин Дизель, похоже, к 52 годам совсем утратил способность и/или желание шустро двигаться. Отчего большинство экшн-сцен с его участием выглядят довольно своеобразно: он тупо шагает напролом через толпу статистов, вальяжно размахивая мускулистыми лапищами. Если же все-таки требуется по сценарию прибавить динамики, то либо Вина Дизеля заменяют графикой - той, на которой сэкономили, - либо пускают в ход волшебство монтажа. Кстати, Вин Дизель, чей статус большой звезды к настоящему моменту держится только на серии "Форсаж", - опять же признак третьесортности.

Справедливости ради, пара занятных, почти даже вдохновенных моментов у "Бладшота" имеется. В одном Тоби Кеббелл отплясывает среди мясных туш обутый в шлепанцы с носками под Psycho Killer группы Talking Heads. Во втором Вин Дизель буквально вываливает в муке (да-да) противников. Оба кучно расположены на стартовом отрезке фильма, и после них просыпается надежда, что дальше все продолжится в том же ключе, с изрядным прибабахом. Увы. Ведь прикинься "Бладшот" дурачком, с него бы и спрос был бы другой. Или пойди он беспечно вразнос, как "Хеллбой", - все равно ж миллиардных сборов ждать не приходится. Или последуй канону оригинала и выкрути на максимум градус насилия. Но нет, студия Sony зачем-то решила состорожничать, а то как бы чего не вышло, и выпустила стерильный супергеройский боевичок, начисто лишенный амбиций и оригинальности.

2.5