Bloomberg указал на главные плюсы России в нефтяной войне

Если стоимость нефти опустится до 15-20 долларов за баррель, только Россия будет способна производить "черное золото", сообщает Bloomberg.

Эксперты это связывают с тем, что в нашей стране низкая стоимость производства, а также современная инфраструктура и гибкая налоговая система с плавающим курсом рубля.

Кроме того, российские нефтяники имеют прибыль преимущественно в иностранной валюте, а расходы идут в рублях. Поэтому у них есть возможности расширять свои производства, тогда как иностранные компании сокращают инвестирование.