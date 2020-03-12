Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок. Об этом сообщает Bloomberg.

Это предложение нефтяного королевства Европе является частью ценовой войны с Россией, которая началась после развала соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

В сообщении агентства говорится, что европейским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) предложен объем дополнительных поставок от государственной нефтяной компании Saudi Aramco, составляющий от 25 до 200% их обычного оборота.

Для России нефтяной рынок Европы, несмотря на рост поставок в страны АТР, остается основным. Качественные характеристики марки Arab Light схожи с российской смесью Urals.

Цена 25 долларов за баррель при нынешних котировках, почти на 20% ниже, чем у российской нефти. Но содержание серы в Arab Light составляет - 1,97%, а в российской смеси Urals - от 1.6 до 1.8%, в зависимости от направления экспорта. Эта разница немного снижает выгоду Европы от предложения нефтяного королевства.

Кроме того, российская нефть на многие заводы Европы поставляется по нефтепроводам, что сильно снижает стоимость ее доставки по сравнению с танкерными перевозками из нефтяного королевства.