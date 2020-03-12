ЦБ прогнозирует рост цен на жилье при снижении ставок по ипотеке

Как сказано в аналитической записке ЦБ, запланированный в нацпроекте "Жилье и городская среда" рост объемов жилищного строительства до 120 млн квадратных метров к 2024 году во многом опирается на значительное увеличение покупок на первичном рынке за счет ипотеки. Снижение ключевой ставки ЦБ и, соответственно, ставки по ипотеке рассматривается как один из инструментов повышения доступности жилья.

Однако аналитики ЦБ отмечают, что слишком низкие ипотечные ставки могут даже ухудшить доступность жилья - если спрос в отдельном регионе будет расти быстрее предложения, то низкая ставка спровоцирует лишь рост цен на недвижимость. Кроме того, форсированный рост ипотечного кредитования может вызвать увеличение числа заемщиков с невысокими доходами, из-за чего вырастут риски финансовой стабильности и макроэкономической устойчивости.

Для решения жилищных проблем россиян нужно, по мнению ЦБ, ориентироваться, в первую очередь, на устойчивое повышение доходов населения и на снижение себестоимости строительства (например, за счет освобождения застройщиков от обязанности возведения социальных объектов, что потребует увеличения бюджетных расходов). Дополнительным вариантом решения "жилищного вопроса" может стать развитие рынка долгосрочной аренды.