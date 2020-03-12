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12.03.2020 22:58
Рубрика: Спорт

"Динамо" выбило "Спартак" из розыгрыша Кубка Гагарина

Текст: Максим Домчев

Хоккеисты "Динамо" выиграли шестой матч у "Спартака" и выиграли серию со счетом 4-2.

Фото: РИА Новости
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Шестой матч серии между "Динамо" и "Спартаком" по решению руководства Континентальной хоккейной лиги прошел без зрителей. После указа мэра Москвы об ограничении общего количества участников и зрителей матча цифрой в 5000, в КХЛ так и не смогли решить, что делать со столичным дерби.

Фото: Дмитрий Мухаметкулов / РИА Новости
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Матч, прошедший на "ЦСКА-Арене", несмотря на отсутствие зрителей, получился упорным. "Динамо" после гола Владимира Брюквина повело в счете. Робин Ганзл вернул надежду красно-белым, а вскоре Александр Хохлачев и вовсе вывел "Спартак" вперед. Но удержать победу не удалось.

"Динамо" благодаря голу Андре Петерссона ушло от поражения, а в овертайме ставший звездой в КХЛ Дмитрий Яшкин принес "Динамо" победу.

"Динамо" выиграло серию со счетом 4-2 и стало последней командой, вышедшей в следующий раунд плей-офф. В 1/4 финала команда встретится со столичным ЦСКА.

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