"Спартак" и "Динамо" сыграют шестой матч серии плей-офф КХЛ без зрителей

Шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором "Спартак" на "Арене Легенд" примет столичное "Динамо", пройдет без зрителей.

Соответствующее решение было принято на основании указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек сроком до 10 апреля.

"Арена легенд" вмещает 12 тысяч зрителей. Предыдущий домашний матч "красно-белых" собрал практически аншлаг. В официальном заявлении КХЛ отмечается, что у клуба "Спартак" нет "технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более пяти тысяч человек".

Болельщики, успевшие приобрести билеты, смогут получить вернуть денежные средства в полном объеме, начиная с 13 марта. Накануне представители "красно-белых" сообщали, что на шестой матч клубом было продано уже более пяти тысяч билетов.

Увидеть игру можно будет сразу на трех телеканалах: "Матч ТВ", "КХЛ ТВ" и "КХЛ ТВ HD". Также матч покажут на официальном YouTube-канале лиги.

Отметим, что седьмой матч серии, если в нем возникнет необходимость, пройдет 14 марта на динамовской арене в Петровском парке.

На данный момент счет в противостоянии 3:2 в пользу "бело-голубых".