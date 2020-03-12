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12.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Достиг ли курс доллара "потолка"

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

- К середине недели российский рубль стабилизировался после обвала. Котировки USD/RUB заканчивали торги среды у 72 на самом высоком уровне за четыре года, но при этом размах внутридневных колебаний и объемы торгов соответствовали тому, что мы видели с начала года. Евро стоит больше 81 рубля, и это также максимумы с марта 2016 года.

Если сравнить котировки нефти и курс рубля, то тут не будет ничего удивительного, ведь нефть находится точно также на четырехлетних минимумах. Но это простое наблюдение перечеркивает все надежды, что рубль отвязался от нефти.

Фото: iStock
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля

Пока можно лишь констатировать, что за последние четыре года лишь создался определенный запас устойчивости рубля к колебаниям нефти в рамках устоявшегося диапазона. Когда же она вышла из него, рублем вновь стала управлять нефть.

Впрочем, это и хорошая новость тоже. В последние 16 лет нефть нащупывала дно вскоре после касания уровней вблизи $30. И это легко объяснить, ведь падение цен к этим отметкам делает нерентабельным добычу для очень многих производителей, а для зависящих от цен на сырье стран оборачивается огромными дефицитами в бюджетах.

Для рубля достижение этой области позволяет с осторожностью надеяться, что потолок курсов был достигнут в понедельник, и от текущих уровней рубль может начать осторожное и долгое восстановление.

Впрочем, эти прогнозы основаны на предположении, что пик рыночной паники в связи с коронавирусом уже позади, а игра мускулами России и Саудовской Аравии (кто может больше нарастить добычу) не выйдет за рамки разумного.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Курс рубля

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