Достиг ли курс доллара "потолка"

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- К середине недели российский рубль стабилизировался после обвала. Котировки USD/RUB заканчивали торги среды у 72 на самом высоком уровне за четыре года, но при этом размах внутридневных колебаний и объемы торгов соответствовали тому, что мы видели с начала года. Евро стоит больше 81 рубля, и это также максимумы с марта 2016 года.

Если сравнить котировки нефти и курс рубля, то тут не будет ничего удивительного, ведь нефть находится точно также на четырехлетних минимумах. Но это простое наблюдение перечеркивает все надежды, что рубль отвязался от нефти.

Пока можно лишь констатировать, что за последние четыре года лишь создался определенный запас устойчивости рубля к колебаниям нефти в рамках устоявшегося диапазона. Когда же она вышла из него, рублем вновь стала управлять нефть.

Впрочем, это и хорошая новость тоже. В последние 16 лет нефть нащупывала дно вскоре после касания уровней вблизи $30. И это легко объяснить, ведь падение цен к этим отметкам делает нерентабельным добычу для очень многих производителей, а для зависящих от цен на сырье стран оборачивается огромными дефицитами в бюджетах.

Для рубля достижение этой области позволяет с осторожностью надеяться, что потолок курсов был достигнут в понедельник, и от текущих уровней рубль может начать осторожное и долгое восстановление.

Впрочем, эти прогнозы основаны на предположении, что пик рыночной паники в связи с коронавирусом уже позади, а игра мускулами России и Саудовской Аравии (кто может больше нарастить добычу) не выйдет за рамки разумного.