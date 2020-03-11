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11.03.2020 18:06
Рубрика: Экономика

Курс доллара превысил 72 рубля

Текст: Роман Маркелов
Курс доллара на биржевых торгах превысил 72 рубля, следует из данных Московской биржи.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

По состоянию на 17.42 мск на максимуме курс доллара доходил до отметки 72,09 рубля. Курс евро также растет к рублю, на максимуме он добирался до 81,65 рубля.

Фото: iStock
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля

Для рубля сегодня превалируют риски ослабления, после того как российской валюте удалось отыграть часть потерь понедельника благодаря более активному присутствию экспортеров на рынке, говорится в обзоре аналитиков Нордеа-банка Григория Жирнова и Татьяны Евдокимовой.

"Позиции рубля остаются уязвимыми и из-за рисков возобновления падения нефтяных котировок, а также из-за рисков активизации выхода нерезидентов из российского рынка суверенного долга", - отмечают они. Для устойчивой стабилизации курса, по мнению аналитиков, необходимо появление признаков замедления темпов распространения коронавируса.

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Ведущие центральные банки продолжают смягчать свою политику (вслед за ФРС США процентную ставку на экстренном заседании в среду снизил Банк Англии), что делает высокодоходный рубль более привлекательным, подчеркивает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Однако на рынке существует неуверенность по поводу верхней границы защиты курса рубля, указывает он.

В целом курс рубля на торгах в среду снижается, но уже не так серьезно, как во вторник, когда курс российской валюты просел к доллару и евро сразу на несколько рублей после обвала цен на нефть из-за разрыва сделки ОПЕК+. Для успокоения рынков Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты. "Рука" Центробанка заметна на рынке, поскольку курс рубля существенно снизил волатильность, говорит Кочетков.

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