Цены на нефть упали после заявления Saudi Aramco о наращивании добычи

Глава Минэнерго России Александр Новак уже заявлял 10 марта, что считает обвал цен на нефть следствием, в первую очередь, новостей о наращивании добычи в Саудовской Аравии и анонсированным скидкам на нефть Saudi Aramco. По его мнению, сейчас паника уже улеглась, но на восстановление котировок нефти может уйти несколько месяцев.

По словам министра Россия сможет увеличить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки в ближайшие месяцы, и на 500 тысяч баррелей до конца года.

Саудовская компания ранее анонсировала увеличение добычи на 2 млн баррелей в день до 12 млн баррелей в сутки и предоставление покупателям 20% скидки на свою нефть.

Сделка ОПЕК+ действует до 1 апреля этого года. Общий объем сокращения добычи по ее условиям составляет 1,7 млн баррелей в сутки. Самая большая квота у Саудовской Аравии - 500 тыс. баррелей в день. В феврале нефтяное королевство добывало в среднем - 9,7 млн баррелей в сутки.