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11.03.2020 17:52
Рубрика: Экономика

Цены на нефть упали после заявления Saudi Aramco о наращивании добычи

Текст: Сергей Тихонов
Цены на нефть марки Brent упали ниже 36 долларов за баррель после очередного заявления государственной нефтяной компания Саудовской Аравии Saudi Aramco о намерениях увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.
Фото: AP Photo/Richard Drew Фото: AP Photo/Richard Drew
Фото: AP Photo/Richard Drew

Глава Минэнерго России Александр Новак уже заявлял 10 марта, что считает обвал цен на нефть следствием, в первую очередь, новостей о наращивании добычи в Саудовской Аравии и анонсированным скидкам на нефть Saudi Aramco. По его мнению, сейчас паника уже улеглась, но на восстановление котировок нефти может уйти несколько месяцев.

Фото: РИА Новости
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По словам министра Россия сможет увеличить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки в ближайшие месяцы, и на 500 тысяч баррелей до конца года.

Саудовская компания ранее анонсировала увеличение добычи на 2 млн баррелей в день до 12 млн баррелей в сутки и предоставление покупателям 20% скидки на свою нефть.

Сделка ОПЕК+ действует до 1 апреля этого года. Общий объем сокращения добычи по ее условиям составляет 1,7 млн баррелей в сутки. Самая большая квота у Саудовской Аравии - 500 тыс. баррелей в день. В феврале нефтяное королевство добывало в среднем - 9,7 млн баррелей в сутки.

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