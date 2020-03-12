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12.03.2020 11:42
Рубрика: Спорт

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменен

Текст: Максим Домчев

Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Миннеаполисе 17 марта, отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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Как сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта, такое решение было принято из-за заботы о здоровье участников и гостей соревнований.

"Здоровье спортсменов и гостей соревнований являются приоритетом, - говорится в сообщении на сайте FIS. - Рекомендации и указания национальных и региональных органов власти и здравоохранения имеют решающее значение в любом решении, которое касается соревнований под эгидой FIS".

На этом этапе должны были пройти мужская и женская спринтерские гонки. Всего в календаре осталось два этапа - в Квебеке (14-15 марта) и Кэнморе (20-22 марта). Учитывая отмену чемпионата мира по фигурному катанию, не стоит исключать, что власти Квебека примут аналогичное решение и относительно лыжных гонок.

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