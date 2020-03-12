Fiat остановил заводы в Италии из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса Fiat Chrysler закрывает на два-три дня четыре завода в Италии.

Два из этих заводов расположены на юге страны, один на востоке и еще один в столичном регионе.

Совокупный план производства четырех заводов около 600 тысяч автомобилей в текущем году (марок Fiat, Jeep, Alfa Romeo).

Кроме того, на всех предприятиях и в офисах FCA в Италии будут приняты профилактические меры, включая санобработку, а также временные изменения в процессы, минимизирующие личные контакты сотрудников. В компании заверяют, что на выполнение производственного плана форс-мажор сильно не повлияет, но если картина распространения коронавируса в стране не пойдет на убыль, FCA выразил готовность остановить все предприятия.

Италия стала крупнейшим очагом распространения коронавируса в Европе, инфекция диагностирована у 12 462 человек, число заболевших растет. Положение усугублено тем, что в Италии зафиксирована самая высокая смертность от недуга - 6,6%. В стране на национальном уровне предприняты самые серьезные меры ограничения личной свободы со времен Второй мировой войны.

Запрещены все общественные мероприятия, прекращены занятия в школе, ограничено пассажирское сообщение, закрыты бары, рестораны и салоны красоты, жителям рекомендовано воздержаться от поездок до 3 апреля.