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12.03.2020 11:04
Рубрика: Российский автопром

Фото: экспериментальные автомобили ГАЗ пылятся в старом ангаре

Текст: Михаил Азнавуров

В Сети появились фотографии ангара, в котором ГАЗ хранит свои уникальные экспериментальные разработки прошлых лет. На снимках, сделанных одним из пользователем Яндекс.Дзена, запечатлены машины, в свое время наделавшие немало шума на автосалонах и в СМИ.

Фото: Владимир Саяпин/ ТАСС
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В частности, можно увидеть комфортабельные внедорожники ГАЗ-3106 "Атаман-2" в двух разновидностях (1999 и 2004 годов), прогулочные джипы "Комбат" (варианты 2001 и 2004 годов), полноразмерный внедорожник "Тигр-2" (2006 год), легкий фургон CityVan (2006 год) и опытную "новую Волгу" ГАЗ-3115 (2003 год).

Машины находятся не в самом лучшем состоянии - на спущенных шинах и покрытые толстым слоем пыли. По сообщению источника, это ангар Управления опытных и эксприментальных работ ГАЗа на территории завода в Нижнем Новгороде.

Впрочем, хорошо уже то, что эти автомобили сохранились и их не сдали в утиль. Возможно, однажды они найдут себе достойное место в заводском музее ГАЗа.

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#ГАЗ