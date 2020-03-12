Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Между Москвой и Варшавой должны быть хорошие отношения, и польская сторона хочет этого добиться. От этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Польша и Россия - соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения", - цитирует министра РБК.

Он также добавил, что хотел бы встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, напомнив, что встречался с ним в мае прошлого года.

По словам Чапутовича, польская сторона хотела бы восстановить сотрудничество с Россией в изучении истории, в частности, истории Второй мировой войны. Министр подчеркнул, что это сотрудничество не должно стать заложником попыток делать из истории пропаганду. Польша хотела бы провести совместный с Россией анализ документов и прийти к общему пониманию исторических фактов и взаимоотношений между двумя странами, заключил дипломат.

Напомним, ранее Чапутович заявлял, что СССР сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, и, что Польша солидарна с позицией России о вкладе Советского Союза в завершение войны.