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11.03.2020 19:42
Рубрика: В мире

Глава МИД Польши признал решающий вклад в СССР в разгром нацизма

Текст: Марина Алешина

Варшава не оспаривает "огромную, даже главную" роль Советского Союза в победе над нацизмом. С таким заявлением выступил глава польского МИД Яцек Чапутович в интервью российскому изданию РБК.

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Шеф польской дипломатии также упомянул об огромных жертвах среди народов бывших советских республик, пострадавших от войны. Напомним, что исторические споры, в том числе между Москвой и Варшавой, давно вышли за пределы собственно исторических дискуссий и давно стали фактором политики, в том числе публичной. В них то и дело принимают участие такие страны, как Украина или, например, Израиль. Каждая - со своими оценками. Те же Варшава и Киев не прекращают выяснять отношения вокруг преступлений украинских националистов.

Господин Чапутович повторил, что Россия и Польша расходятся в трактовках роли "пакта Молотова - Риббентропа" (договора о ненападении между СССР и третьим рейхом, который ранее заключил аналогичные пакты с рядом других стран) и секретного дополнительного протокола к нему. Кроме того, по словам Чапутовича, Польше недостаточно того, что Москва в свое время рассекретила архивы о катынском преступлении - расстреле пленных офицеров польской армии летом 1940 года, однозначно признав вину большевиков.

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Напомним, что президент России Владимир Путин еще в сентябре 2009 года, когда он занимал пост премьера и по приглашению коллеги Дональда Туска посетил Гданьск в связи с 70-летием начала Второй мировой войны, призвал оставить историю - историкам, не примешивая в нее политику. "Если кто-то ставит задачу выискивать из этой старой заплесневелой булки какие-то изюминки, а всю заплесневелую часть оставлять одной из участниц - ничего хорошего из этого не получится", - цитировала тогда "РГ" Владимира Путина.

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