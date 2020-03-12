Госдума проголосовала за реформу ОСАГО

Благодаря новшествам, стоимость "автогражданки" будет рассчитываться в зависимости от степени угрозы, которую водитель представляет на дороге. В качестве таких факторов может учитываться неоднократное (в течение года) привлечение водителя к административной ответственности за грубые нарушения. Это проезд на красный свет, превышение скорости на 60 км/ч, выезд на "встречку", вождение в состоянии опьянения. При этом нарушения, зафиксированные на дорожную камеру, не учитываются.

- Мы решаем задачу справедливого тарифообразования: дисциплинированные водители платят меньше, а лихачи - больше, - пояснил один из авторов законопроекта, глава Комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Постоянных нарушителей, по статистике, 15%, уточнил он. Таким водителям стоит приготовиться к подорожанию полиса, а лучше - сменить стратегию вождения. Новый законопроект, считает глава комитета, создаст стимулы для водителей вести себя на дорогах более ответственно.

Кроме того, страховщики при расчете цены полиса учтут, юрлицу или физлицу принадлежит автомобиль, используется ли он для бытовых целей или для бизнеса.

"Кто таксует, тот больше ездит по дорогам и больше попадает в ДТП. По справедливости он должен платить больше", - объяснил Аксаков.

Его соавтор Алексей Изотов напомнил, что реформа "автогражданки" уже запущена, а нынешний законопроект - ее логическое продолжение.

"Сегодня система работает так. Страховщики в рамках существующего коридора назначают единый базовый тариф для региона, но не для каждого владельца, - уточнил он. - Благонадежные автовладельцы в итоге платят за постоянных нарушителей. А для последних страховщики не имеют право повысить максимальный тариф".

Отвечая на вопросы коллег, Изотов не согласился, что законопроект написан в пользу страховщиков. С начала реформы их премия существенно упала, а сама "автогражданка" подешевела в среднем на 5%. Зато средние выплаты автомобилистам с 2016 года выросли с 58 тыс. до 74,5 тыс. рублей. Так что не стоит ждать, что теперь страховщики "наживутся".

В Госдуме напомнили, что ранее правительство предложило куда более радикальный вариант реформы, предполагающий серьезное расширение тарифного коридора и ряд других новаций. Но в итоге кабмин согласился с доводами депутатов о том, что в результате "автогражданка" существенно подорожает. Кабмин отозвал свой законопроект и поддержал версию членов комитета по финрынку. В своем заключении кабмин отметил, что депутатский проект позволит реализовать потенциал применения скидок и надбавок в зависимости от аварийности вождения, а также создаст стимулы к повышению безопасности дорожного движения.

Документ также поддержал Общероссийский народный фронт (ОНФ). Недопустимо, когда нарушитель с сотней штрафов, виновник нескольких аварий платит столько же, сколько добропорядочный и аккуратный пенсионер, заявила журналистам руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

"Для условной Мары Багдасарян полис ОСАГО должен стать в 10 раз выше. Эти экономические последствия вполне способны дисциплинировать водителей, пренебрегающих правилами", - считает она.

В законопроекте есть еще одна новация - страховщиков обяжут размещать на сайтах калькуляторы для расчета страховой премии.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.