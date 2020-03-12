Чаще всего в аварии попадают водители BMW и Audi. Но при этом именно водители BMW не изменяют своему опасному стилю вождения даже после ДТП. Поэтому остаются наиболее опасными на дороге.

Такой вывод можно сделать из исследования телематического оператора UBI Technologies, который проанализировал манеру вождения автовладельцев, взявших в лизинг в России машины премиального класса в прошлом году.

Самыми частыми участниками ДТП стали автомобили Audi. На их долю пришлось 12,9 процента всех аварий с этой маркой. BMW заняли второе место. На их долю пришлось 11,7 процента ДТП . Однако стоит учитывать, что именно лизинговые компании оснащают свои машины телематическим оборудованием, которое позволяет установить стиль вождения. Водитель резко ускоряется и резко тормозит, совершает резкие перестроения и повороты - все это видно со спутниковой точностью. Ведь контроль за движением автомобиля происходит по ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou. Это, по сути, спутниковые группировки разных стран. Про ГЛОНАСС и GPS знают все. Galileo - европейская группировка спутников, Beidou - китайская. То есть у водителя нет возможности оказаться в тени.

Так вот, согласно данным компании, проводившей исследование, водители BMW не меняют своего агрессивного стиля вождения даже после аварии, случившейся по их вине. Из всего материала можно сделать вывод, что автомобиль сам диктует манеру поведения на дороге. Тот же Audi A6 соответствует по всем характеристикам BMW 5-й серии. Однако после аварии владельцы этих машин начинают ездить аккуратнее. А владельцы BMW - нет.

Примечательно, что самыми аккуратными водителями стали те, кто приобрел в лизинг Mercedes-Benz S-класс и Maybach. Впрочем, это легко объяснимо. Как правило, такие автомобили представительского класса приобретают только для того, чтобы возить важных персон. Случаи резкого вождения фиксируются, когда эти персоны опаздывают в аэропорт.