Как получить выплату на ребенка от 3 до 7 лет

С 1 июля семьи с доходами меньше величины прожиточного минимума начнут получать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Если в семье, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. При этом ранее назначенные гражданам региональные выплаты будут сохранены в полном объеме.

Как сообщает Минтруд, для оформления выплаты семье достаточно будет только подать заявление в электронном виде. Форма заявления будет единой, в ней нужно будет указывать минимальное количество сведений. Никакие справки предоставлять не нужно. Ведомства сами запросят и проверят данные о доходах семьи.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, впервые сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья.

Заявление можно подать через портал госуслуг. Для тех же граждан, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, сохранятся и традиционные возможности подачи заявления - через МФЦ или органы социальной защиты.

Выплата устанавливается сразу на год. Начисление выплат будет производиться с 1 января 2020 года. Иными словами семья получит средства за первые 6 месяцев 2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось 3 года. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату с момента достижения ребенком возраста 3 лет. Например, если 3 года малышу исполнилось в апреле, то семья получит деньги за 3 месяца.

Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. По расчетам выплаты получат семьи, в которых проживают около 2 млн детей.