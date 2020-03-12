Канадский премьер сам отправит себя на карантин из-за анализов жены

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил сам себя изолировать, потому что его жена проходит тест на коронавирус. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал на своей странице в Twitter пресс-секретарь премьера Кэмерон Ахмад.

"Из предосторожности премьер-министр принял решение о самоизоляции и работе из дома, пока не будут известны результаты анализов Софи (супруги Трюдо - прим. "РГ"), - говорится в заявлении.

Согласно документу, у жены канадского премьера проявились легкие симптомы респираторного заболевания и повысилась температура по возвращении из поездки в Великобританию. Сейчас Софи Трюдо также находится в самоизоляции дома и ждет результатов анализов. У самого премьера пока никаких тревожных симптомов замечено не было.