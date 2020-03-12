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12.03.2020 14:35
Рубрика: В мире

Европе пора сменить старые ценности

Текст: Евгений Шестаков
Чем дольше продолжается миграционный кризис на греко-турецкой границе, тем становится очевидней: руководство Евросоюза "играет" против Европы. А если точнее, против интересов, входящих в нее стран, против народов, которые, как показывают соцопросы, устали от беженцев. Когда эпидемия коронавируса пожирает экономику Старого света и убивает его население, Еврокомиссия совершает преступление, продолжив как ни в чем не бывало торг с Анкарой по поводу мигрантов. Помещенная на карантин Италия нуждается минимум в 25 миллиардах евро, чтобы преодолеть вызванный эпидемией кризис. Но четверть этой суммы еврочиновники намерены и дальше отдавать Турции. Стоит ли после такой щедрости удивляться, что в Евросоюзе быстро растет электоральная база правых и популистских партий, ненавидящих европейские институты.
Фото: STRINGER / AFP Фото: STRINGER / AFP
Фото: STRINGER / AFP

17 марта в Турции, по данным местного издания "Сабах", состоится встреча канцлера Германии, президента Франции и премьера Британии с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудят, как лучше передоговориться с Анкарой по мигрантам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в этой связи заявила следующее: "мигранты нуждаются в поддержке, Греция нуждается в поддержке, но и Турция нуждается в поддержке". То есть помогать в эти сложные времена Еврокомиссия собирается не европейцам, не европейскому бизнесу, а туркам… И ладно бы у официального Брюсселя денег было "куры не клюют". Но реальность-то совершенно иная: после выхода Британии из единой Европы бюджет ЕС сократился и мирно поделить его до сих пор не удается. А тут еще эпидемия коронавируса, на борьбу с которой нужны колоссальные средства, и неизвестно, сколько еще потребуется в будущем. Тем не менее Урсула фон дер Ляйен с какой-то вассальной преданностью публично рассуждает о том, что Евросоюз должен оказать финансовую поддержку Турции и тем самым не допустить нового миграционного кризиса.

Фото: AP
Греческие власти просят о помощи Евросоюз и Вашингтон

В четверг на греко-турецкой границе возобновились столкновения между рвущимися в Европу мигрантами и греческой полицией. Греческие СМИ сообщают о том, что против силовиков был применен слезоточивый газ и бутылки с зажигательной смесью. Беженцы, подавляющее большинство которых составляют мужчины "призывного возраста", пошли на штурм инженерных сооружений на границе. По странному стечению обстоятельств очередное обострение совпало с визитом в Афины главы Еврокомиссии - Урсула фон дер Ляйен прибыла, чтобы лично оценить сложившуюся на границе ситуацию.

Чем дольше Европа продолжит цепляться за старые, существовавшие до эпидемии, ценности в миграционном вопросе, тем больше найдется желающих использовать ее и дальше в качестве "свиньи-копилки", где при определенном умении всегда можно поживиться. Казалось, что возникший из-за коронавируса кризис и сопутствующие ему ограничения личных свобод европейцев должны были повлиять на взгляды руководства Евросоюза, заставить евробюрократию проявить несвойственную ей ранее твердость в отстаивании интересов Старого света. Тем более, вопрос о выживании единой Европы сегодня стоит в прямом смысле слова. Если пропустить новых мигрантов в Евросоюз, то скорость распространения коронавируса возрастет в десятки, сотни раз. Не имеющие ни медицинских страховок, ни элементарных гигиенических привычек беженцы в считанные месяцы разнесут болезнь по всему пространству Шенгена.

Фото: AFP/ARMEND NIMANI
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах

Эрдоган шантажирует Европу только потому, что твердо знает - Европа не готова всерьез сопротивляться этому шантажу и не осмелится применить в отношении беженцев силу. Не ту мягкую, беззубую силу, которую показательно демонстрируют на границе греческие пограничники, использующие для самозащиты нелетальные средства. Речь идет о непопулярных, но, видимо, назревших действиях с применением огнестрельного оружия в отношении нарушителей европейских границ, когда первый выстрел в воздух, а второй - на поражение. Только тогда в Анкаре будут всерьез воспринимать Европу как равноправного партнера, умеющего защищать свои ценности и образ жизни не только на словах. И только тогда обложившие Грецию и Италию мигранты поймут: путь в Европу для них окончательно закрыт и начнут возвращаться по домам. А сэкономленные на мигрантах деньги Евросоюз мог бы направить наиболее страдающим от коронавируса странам для закупки лекарств и медоборудования.

Пока же руководство Италии обратилось за помощью в борьбе с коронавирусом к Китаю. В Риме понимают, что эффект от обращения с этим вопросом в родную Еврокомиссию окажется минимальным - в Брюсселе слишком заняты тем, как собрать для Турции обещанную ей за сдерживание мигрантов финансовую дань. А итальянцы со своей эпидемией, которая ежедневно уносит жизни десятков людей, могут и подождать.

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