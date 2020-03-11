Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом

Италия, ставшая главным очагом эпидемии COVID-2019 в Европе, попросила Китай оказать содействие в борьбе с коронавирусом.

"Эпидемиологическая ситуация в стране сейчас крайне тяжелая. В частности, не хватает медицинских товаров. Надеемся, что Пекин поможет решить этот крайне острый вопрос ", - заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, обращаясь к своему китайскому коллеге.

В ответ Ван И пообещал направить в Рим группу необходимых специалистов. Также КНР окажет Италии гуманитарную помощь в виде медицинских масок и оборудования. "Мы не забудем поддержку, которую Италия оказала Китаю в трудное для нас время. Мы обязательно одержим победу над эпидемией вместе", - подчеркнул министр иностранных дел КНР. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, в Италии зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, 631 человек - скончался.