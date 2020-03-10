Число погибших от коронавируса в Италии выросло до 631 человека

Количество случаев заражения коронавирусом в Италии, ставшей главным очагом эпидемии COVID-2019 в Европейском союзе, продолжает быстро расти. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли, общее число инфицированных короновирусной инфекцией в стране к настоящему моменту превысило 10 тысяч человек.

При этом только за сутки число погибших в Италии увеличилось с 463 до 631 человека. При этом последние данные статистики говорят о резком росте числа выздоровевших: за сутки их стало больше на 280 человек, а всего - 1004, отметил Боррелли.

Как ранее сообщала "РГ", на фоне стремительно распространяющегося по стране коронавируса премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении чрезвычайных мер по ограничению передвижения на всю территорию Апеннинского полуострова. Согласно решению Рима, в период с 10 марта по 3 апреля включительно вся Италия объявляется закрытой зоной, на передвижение по которой вводится тотальный запрет для всех жителей.

Новым декретом предусматривается закрытие всех образовательных учреждений, музеев, кинотеатров, театров, дискотек, пабов, игорных заведений, горнолыжных курортов, спортзалов, рекреационных заведений. Все бары и рестораны в стране должны закрываться строго в шесть вечера, а в дневное время их работа будет разрешена исключительно при соблюдении дистанции между посетителями. Впредь на территории Италии запрещены также все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные богослужения.

За нарушение введенных ограничений предусматривается административная и уголовная ответственность в виде штрафа в 206 евро и тюремного срока до шести месяцев.