Эскалация, стрельба и новые провокации зафиксированы на греко-турецкой границе

После 48 часов относительного затишья на сухопутной границе Греции и Турции в районе разделяющей эти страны реки Эврос в среду вновь возобновились столкновения прорывающихся в Европу мигрантов с греческой полицией.

Как сообщает газета Kathimerini, накануне нелегалы забросали греческих пограничников и полицейских емкостями со слезоточивым газом, бутылками с зажигательной смесью, а также попытались сломать инженерные заграждения на границе.

По данным издания, Афины также зафиксировали стрельбу по находящемуся на территории Греции военному автомобилю. Утверждается, что огонь открыли со своей территории офицеры турецкого спецподразделения и это происходит уже не в первый раз на текущей неделе. О пострадавших в ходе этих инцидентов информации нет.

Отметим, что резкая эскалация греко-турецких отношений, на грани прямых военных столкновений, проявилась и в двух других вчерашних эпизодах. Согласно распространенному в СМИ видео, патрульный катер Турции в темное время суток намерено протаранил судно береговой охраны Греции у острова Кос. С учетом того, что греческий корабль находился в своих территориальных водах в МИД Греции для объяснений обстоятельств ЧП был немедленно вызван турецкий посол в Афинах. Кроме того, на севере Эллады зафиксировано нарушение воздушного пространства страны двумя истребителями F-16 ВВС Турции. По данным газеты Proto Thema, турецкие боевые самолеты намерено мешали полету вертолета греческих вооруженных сил, опасно маневрируя на низкой высоте.

В Афинах связывают резко возросшую агрессивность Турции с отказом Евросоюза пойти на требуемые Анкарой уступки в ходе состоявшихся в минувший понедельник в Брюсселе переговоров турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с руководством ЕС. Они, как известно, завершились лишь соглашением сторон о создании рабочих групп для анализа путей сохранения рушащегося миграционного соглашения Евросоюз-Турция от 2016 года.

Между тем, в четверг в столицу Греции прибывает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая намерена провести переговоры с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, а также на месте лично оценить обостряющуюся ситуацию.