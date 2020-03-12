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12.03.2020 08:40
Рубрика: В мире

Эскалация, стрельба и новые провокации зафиксированы на греко-турецкой границе

Текст: Александр Гасюк
После 48 часов относительного затишья на сухопутной границе Греции и Турции в районе разделяющей эти страны реки Эврос в среду вновь возобновились столкновения прорывающихся в Европу мигрантов с греческой полицией.
Фото: AP Photo/Emrah Gurel Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Фото: AP Photo/Emrah Gurel

Как сообщает газета Kathimerini, накануне нелегалы забросали греческих пограничников и полицейских емкостями со слезоточивым газом, бутылками с зажигательной смесью, а также попытались сломать инженерные заграждения на границе.

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По данным издания, Афины также зафиксировали стрельбу по находящемуся на территории Греции военному автомобилю. Утверждается, что огонь открыли со своей территории офицеры турецкого спецподразделения и это происходит уже не в первый раз на текущей неделе. О пострадавших в ходе этих инцидентов информации нет.

Отметим, что резкая эскалация греко-турецких отношений, на грани прямых военных столкновений, проявилась и в двух других вчерашних эпизодах. Согласно распространенному в СМИ видео, патрульный катер Турции в темное время суток намерено протаранил судно береговой охраны Греции у острова Кос. С учетом того, что греческий корабль находился в своих территориальных водах в МИД Греции для объяснений обстоятельств ЧП был немедленно вызван турецкий посол в Афинах. Кроме того, на севере Эллады зафиксировано нарушение воздушного пространства страны двумя истребителями F-16 ВВС Турции. По данным газеты Proto Thema, турецкие боевые самолеты намерено мешали полету вертолета греческих вооруженных сил, опасно маневрируя на низкой высоте.

В Афинах связывают резко возросшую агрессивность Турции с отказом Евросоюза пойти на требуемые Анкарой уступки в ходе состоявшихся в минувший понедельник в Брюсселе переговоров турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с руководством ЕС. Они, как известно, завершились лишь соглашением сторон о создании рабочих групп для анализа путей сохранения рушащегося миграционного соглашения Евросоюз-Турция от 2016 года.

Между тем, в четверг в столицу Греции прибывает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая намерена провести переговоры с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, а также на месте лично оценить обостряющуюся ситуацию.

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