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12.03.2020 10:20
Рубрика: Власть

Клишас: Из регионов в СФ поступают отзывы на поправки в Конституцию

Текст: Галина Мисливская
В Совет Федерации начала поступать информация о поддержке региональными парламентами поправок в Конституцию, сообщил журналистам глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Андрей Клишас. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Андрей Клишас. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Андрей Клишас. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

"То, что уже сегодня утром в Совет Федерации поступают сообщения о том, что региональные парламенты принимают решения в поддержку закона о поправке, подтверждает то, что регионы принимали самое активное участие в подготовке изменений в Основной закон, и эти поправки соответствуют ожиданиям людей", - сказал он.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Напомним, накануне закон об изменениях в Основной закон прошел третье чтение в Госдуме и был одобрен Советом Федерации. Для завершения парламентской процедуры документ должны поддержать две трети заксобраний регионов. Совфед планирует обобщить их мнения на внеплановом заседании 14 марта.

Затем текст закона будет направлен президенту. Глава государства намерен сначала запросить мнение Конституционного суда РФ о соответствии Основному закону нормы о праве действующего президента баллотироваться на новый срок. В случае положительного решения глава государства подпишет указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно может пройти 22 апреля.

Изменения будут считаться одобренными при поддержке более чем половины участников голосования.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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