Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата". Об этом сообщил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Такой механизм предварительно принципиально согласован, пишет РИА Новости. Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию. Он также отметил, что нужно очень бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались.

Ранее сообщалось, что в течение недели участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины определят списки лиц в Донбассе, подлежащих освобождению. Предполагается, что обмен пленными может произойти уже в марте.