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12.03.2020 11:33
Рубрика: Экономика

Курс евро превысил 84 рубля впервые за 4 года

Текст: Роман Маркелов
Рубль продолжает дешеветь к основным валютам на торгах в четверг, следует из данных Московской биржи. Так, курсы доллара и евро достигли показателей весны 2016 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Евро на 11:12 мск добирался до отметки 84,02 рубля, чего не было с марта 2016 года. Доллар также продолжал расти и на максимуме достигал отметки 74,34 рубля.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Достиг ли курс доллара "потолка"

На российский рубль ожидаемо оказала влияние очередная волна снижения цен на нефть. Цены на баррель марки Brent опускаются более чем на 4%, почти до 34 долларов, на фоне новостей о том, что Ирак и Кувейт решили снизить по примеру Саудовской Аравии цены для ряда покупателей сырья. Настроения инвесторов ухудшаются и в связи с более тяжелыми последствиями эпидемии коронавируса, особенно в Европе, а также объявлением ВОЗ о том, что вспышку вируса можно считать пандемией.

Сегодняшнее движение российской валюты еще раз показывает, что рубль продолжит остро реагировать на любые колебания сырья как в сторону повышения, так и в сторону понижения, отмечают аналитики Росбанка. Сегодня в течение торгового дня можно ожидать поддержку со стороны продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила и экспортерами перед первым этапом налоговых выплат 16 марта, указывают они. Однако диапазон колебания пары "доллар-рубль", вероятно, будет более широким (72-75 рублей), чем в предыдущие два дня, прогнозируют в Росбанке.

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