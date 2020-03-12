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12.03.2020 09:07
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta получила эксклюзивную опцию: первые фото

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ изменил "люксовые" комплектации своего флагмана - Lada Vesta. Модель теперь можно заказать с "эксклюзивным" сиденьями. В распоряжении "Российской газеты" появились соответствующие фотографии.

Для обычных модификаций Lada Vesta в кузове седан и универсал в качестве опции стали доступны комбинированные сиденья и задний диван из кожи и алькантары. Дорогое оформление внутреннего убранства является привилегией для исполнений Luxe-Multimedia и Luxe-Prestige.

Фото: www.vk.com/technology_ussr_russia_club
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Старая тканевая обивка салона также доступна для заказа. Разница между двумя отделками салона составляет 14 тысяч рублей. Lada Vesta с эксклюзивными сиденьями уже начали отгружать в дилерскую сеть российской марки. Других нововведений и опций модель не получила.

К слову, схожими комбинированными сиденьями из кожи и ткани с новым рисунком оснащается Vesta Sedan и SW в топовой комплектации Exclusive. Подобная отделка кресел доступна на их Cross-версиях. На Vesta Sport также устанавливают сиденья с комбинированной отделкой из кожи с тиснением под карбон и алькантары.

Напомним, цены на седан Lada Vesta лежат в диапазоне от 629 000 до 939 900 рублей. Универсал Lada Vesta стоит от 706 900 до 979 900 рублей.

Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
#Lada