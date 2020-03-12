Английский "Ливерпуль" сложил полномочия победителя Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа проиграла в обеих встречах 1/8 финала "Атлетико" - 0:1 в Мадриде и 2:3 на своем поле.

- В футболе нужно усложнять жизнь сопернику, - с этих слов начал послематчевую пресс-конференцию главный тренер испанского клуба Диего Симеоне.

Все уже давно знают, что "Атлетико" - один из самых неудобных соперников. Причем для любого гранда. Безусловно, "матрасники" порой дают сбои, как это было в прошлом году в противостоянии с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов, но команда Симеоне чуть ли не лучше всех умеет защищать преимущество. И терпеть, выжидать своего шанса.

Все основное время матча и начало дополнительного времени прошли под диктовку "Ливерпуля". Англичане создали уйму моментов, игра у "красных" шла. Но "Атлетико", даже проигрывая 0:2, не выглядел обреченным. Хотя, конечно, не будь грубейшей ошибки голкипера "Ливерпуля" Адриана в эпизоде с первым голом Маркоса Льоренте, как знать, чем бы все закончилось.

Однако Адриан подвел свою команду, а "Атлетико", забив желанный мяч, активизировался и еще дважды огорчил хозяев. Дубль оформил Льоренте, а окончательный счет установил Альваро Мората. К слову, Льоренте и Мората начинали встречу на скамейке запасных. Так что Симеоне уже в очередной раз угадал с заменами и сумел своими решениями переломить ход матча.

Юрген Клопп впервые вылетел из еврокубков с момента назначения главным тренером "Ливерпуля" в 2015 году

- Выход Льоренте вместо Диего Косты был нацелен больше на оборону, но все сработало иначе. "Ливерпуль" был прекрасен. Тем сложнее было победить его, особенно на чужом поле. Хочу отметить Облака. На мой взгляд, он лучший вратарь мира. Облак для нас как Месси для "Барселоны", - сказал Симеоне.

Если у "Атлетико" с вратарями уже давно нет никаких проблем, то "Ливерпуль" частенько страдает из-за ляпов своих голкиперов. Достаточно сказать, что стражи ворот "красных" совершили больше всех результативных ошибок в Лиге чемпионов за 2,5 года.

- Адриан - отличный футболист. Мне нравится этот парень, просто он принял неправильное решение в моменте с первым голом. Такое бывает. Адриан мужчина и все прекрасно понимает. Мы не будем его винить ни секунды, - отметил Клопп.

В матче с "Атлетико" прервалась невероятная серия Клоппа у руля "Ливерпуля": он впервые с момента назначения главным тренером "красных" вылетел в еврокубках. Три раза немецкий специалист выводил команду в финал еврокубков - один раз Лиги Европы и дважды Лиги чемпионов.

- После второго пропущенного гола ребята выглядели сломленными. Все, что так естественно получалось в основное время, в дополнительное давалось с трудом. При этом я доволен действиями команды. Трудно атаковать против таких непростых соперников. "Атлетико" мог бы играть в настоящий футбол, но они сидят глубоко в защите и используют контратаки. Да, за последние два года нам сопутствовала удача. Но сегодня в ключевые моменты все было против нас, - подытожил Клопп.

Еще одним участником четвертьфинала стал "Пари Сен-Жермен". Проиграв на выезде дортмундской "Боруссии" (1:2), французы на своем поле победили с нужным счетом (2:0) и пробились дальше.

Оказавшись сильнее в противостоянии с немецким клубом, "ПСЖ" прервал серию из трех вылетов в 1/8 финала Лиги чемпионов. В предыдущих сезонах парижане проиграли "Барселоне", "Реалу" и "Манчестер Юнайтед".

- Мы сыграли как команда, на которую можно положиться. Важно было показать это на деле. Сегодня мне было приятно быть тренером "ПСЖ", - признался рулевой парижан Томас Тухель. - Нас несправедливо много критиковали. Ребята побеждают последние 28 матчей, уступили только в Дортмунде. А люди говорили так, словно мы идем четвертыми в чемпионате и вылетели из еврокубков.

В свою очередь главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр отметил, что его команда пропустила необязательные мячи в ответной встрече.

- В самом начале нам пришлось туго, они очень высоко прессинговали. Во втором тайме мы действовали неплохо, не хватало лишь верного решения в финальной фазе атак, последней или предпоследней передачи. Кроме того, "Боруссия" пропустила два необязательных гола, - подчеркнул Фавр.

Отметим, что на данный момент известны четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Чуть ранее "Атлетико" и "ПСЖ" в следующую стадию плей-офф пробились немецкий "Лейпциг" и итальянская "Аталанта".