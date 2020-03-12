Новости

Первый в крае больной каронавирусом помещен в больницу Краснодара 21:23
В Калининграде открыли горячую линию для вернувшихся из Китая и Италии 21:08
Санкции против "дочки" "Роснефти" ввели в США 20:54
Ученые разработали новый класс препаратов от рака на основе палладия 20:52
Медики подтвердили отсутствие коронавируса у умершего пациента в Коммунарке 20:38
На продажу выставлен "Запорожец" без пробега 20:32
В Крыму арестованы члены ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 20:30
В Петербурге выделили 850 млн рублей на лечение 15 пациентов с СМА 20:02
Четыре новых случая коронавируса выявлены в Москве 19:58
В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 19:46
Канадский премьер сам отправит себя на карантин из-за анализов жены 19:37
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии 19:35
Концепцию утилизации мусора вынесут на обсуждение бизнес-сообщества 19:28
СМИ: В Каире столкнулись два пассажирских поезда 19:28
Рязанские хирурги удалили опухоль весом 30 килограммов 19:24
У встречавшегося с Трампом секретаря Болсонару обнаружен коронавирус 19:20
Болельщики московских ФК с абонементами получат доступ к "Матч Премьер" 19:18
Стартовый этап "Формулы-1" будет перенесен 19:15
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом 19:09
СК опроверг версию о гибели тамбовской школьницы в ДТП 18:51
Под Калининградом 60 тысяч человек остались без света из-за ветра 18:48
Путин обсудил с премьером Болгарии энергетическое сотрудничество 18:35
Почти половина родителей выступили за сокращение "домашки" в школе 18:23
Что привлекает туристов на белорусских берегах Буга 18:21
АТР отменила все турниры на ближайшие шесть недель 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 20:28
Рубрика: Спорт

Клопп не допрыгнул

"Ливерпуль" во второй раз проиграл "Атлетико" и вылетел из Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
Английский "Ливерпуль" сложил полномочия победителя Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа проиграла в обеих встречах 1/8 финала "Атлетико" - 0:1 в Мадриде и 2:3 на своем поле.
"Атлетико" совершил настоящий подвиг, отыгравшись с 0:2 на "Энфилде". Фото: REUTERS "Атлетико" совершил настоящий подвиг, отыгравшись с 0:2 на "Энфилде". Фото: REUTERS
"Атлетико" совершил настоящий подвиг, отыгравшись с 0:2 на "Энфилде". Фото: REUTERS

- В футболе нужно усложнять жизнь сопернику, - с этих слов начал послематчевую пресс-конференцию главный тренер испанского клуба Диего Симеоне.

El Larguero: УЕФА приостановит сезон в Лиге чемпионов

Все уже давно знают, что "Атлетико" - один из самых неудобных соперников. Причем для любого гранда. Безусловно, "матрасники" порой дают сбои, как это было в прошлом году в противостоянии с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов, но команда Симеоне чуть ли не лучше всех умеет защищать преимущество. И терпеть, выжидать своего шанса.

Все основное время матча и начало дополнительного времени прошли под диктовку "Ливерпуля". Англичане создали уйму моментов, игра у "красных" шла. Но "Атлетико", даже проигрывая 0:2, не выглядел обреченным. Хотя, конечно, не будь грубейшей ошибки голкипера "Ливерпуля" Адриана в эпизоде с первым голом Маркоса Льоренте, как знать, чем бы все закончилось.

Однако Адриан подвел свою команду, а "Атлетико", забив желанный мяч, активизировался и еще дважды огорчил хозяев. Дубль оформил Льоренте, а окончательный счет установил Альваро Мората. К слову, Льоренте и Мората начинали встречу на скамейке запасных. Так что Симеоне уже в очередной раз угадал с заменами и сумел своими решениями переломить ход матча.

Юрген Клопп впервые вылетел из еврокубков с момента назначения главным тренером "Ливерпуля" в 2015 году

- Выход Льоренте вместо Диего Косты был нацелен больше на оборону, но все сработало иначе. "Ливерпуль" был прекрасен. Тем сложнее было победить его, особенно на чужом поле. Хочу отметить Облака. На мой взгляд, он лучший вратарь мира. Облак для нас как Месси для "Барселоны", - сказал Симеоне.

Фото: Reuters
Роналду попал на карантин из-за коронавируса у одноклубника по "Ювентусу"

Если у "Атлетико" с вратарями уже давно нет никаких проблем, то "Ливерпуль" частенько страдает из-за ляпов своих голкиперов. Достаточно сказать, что стражи ворот "красных" совершили больше всех результативных ошибок в Лиге чемпионов за 2,5 года.

- Адриан - отличный футболист. Мне нравится этот парень, просто он принял неправильное решение в моменте с первым голом. Такое бывает. Адриан мужчина и все прекрасно понимает. Мы не будем его винить ни секунды, - отметил Клопп.

В матче с "Атлетико" прервалась невероятная серия Клоппа у руля "Ливерпуля": он впервые с момента назначения главным тренером "красных" вылетел в еврокубках. Три раза немецкий специалист выводил команду в финал еврокубков - один раз Лиги Европы и дважды Лиги чемпионов.

- После второго пропущенного гола ребята выглядели сломленными. Все, что так естественно получалось в основное время, в дополнительное давалось с трудом. При этом я доволен действиями команды. Трудно атаковать против таких непростых соперников. "Атлетико" мог бы играть в настоящий футбол, но они сидят глубоко в защите и используют контратаки. Да, за последние два года нам сопутствовала удача. Но сегодня в ключевые моменты все было против нас, - подытожил Клопп.

Еще одним участником четвертьфинала стал "Пари Сен-Жермен". Проиграв на выезде дортмундской "Боруссии" (1:2), французы на своем поле победили с нужным счетом (2:0) и пробились дальше.

Оказавшись сильнее в противостоянии с немецким клубом, "ПСЖ" прервал серию из трех вылетов в 1/8 финала Лиги чемпионов. В предыдущих сезонах парижане проиграли "Барселоне", "Реалу" и "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Испании по футболу приостановлен на два тура

- Мы сыграли как команда, на которую можно положиться. Важно было показать это на деле. Сегодня мне было приятно быть тренером "ПСЖ", - признался рулевой парижан Томас Тухель. - Нас несправедливо много критиковали. Ребята побеждают последние 28 матчей, уступили только в Дортмунде. А люди говорили так, словно мы идем четвертыми в чемпионате и вылетели из еврокубков.

В свою очередь главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр отметил, что его команда пропустила необязательные мячи в ответной встрече.

- В самом начале нам пришлось туго, они очень высоко прессинговали. Во втором тайме мы действовали неплохо, не хватало лишь верного решения в финальной фазе атак, последней или предпоследней передачи. Кроме того, "Боруссия" пропустила два необязательных гола, - подчеркнул Фавр.

Отметим, что на данный момент известны четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Чуть ранее "Атлетико" и "ПСЖ" в следующую стадию плей-офф пробились немецкий "Лейпциг" и итальянская "Аталанта".

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Ливерпуль" Лига чемпионов 2019/2020

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
РФ приостановила пропуск итальянцев через границу из-за коронавируса
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
Цена нефти Brent опустилась ниже 33 долларов за баррель
Путин отметил перемены в российском бизнесе
Фигурное катание
Фигурное катание
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок
Возвращение
Возвращение
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы