"Макларен" снялся с Гран-при Австралии "Формулы-1"

Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта. У одного из сотрудников "конюшни" был диагностирован коронавирус COVID-19.

"Заболевший сдал необходимые тесты и был изолирован, как только у него проявились симптомы вируса, и сейчас находится под контролем местных органов здравоохранения. Команда со своей стороны оказывает полное содействие местным властям в их расследовании и анализе", - отмечается в официальном заявлении "Макларена".

В нем также подчеркивается, что решение сняться с соревнований было продиктовано заботой о здоровье не только сотрудников "Макларена", но и других команд, а также болельщиков и акционеров "Формулы-1".

Об отмене всего Гран-при Австралии речи пока не идет, хотя пилот "Мерседеса" и шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон уже выразил этому удивление. Комментируя вопрос отмены австралийской гонки, британец заметил: "Деньги правят миром".

Ранее стало известно, что Гран-при Бахрейна (22 марта) пройдет без зрителей, а Гран-при Вьетнама, запланированный на 5 апреля, и вовсе будет отложен на неопределенный срок.