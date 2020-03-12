МИД РФ призвал россиян в Италии скорее вернуться домой

Российский МИД настоятельно рекомендует гражданам РФ, которые сейчас находятся на территории Италии, скорее вернуться домой из-за коронавируса. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Мы вновь рекомендуем гражданам России временно воздержаться от поездок в Италию до момента официального объявления о стабилизации ситуации. Тем из них, кто сейчас находится на территории данного государства, следует предусмотреть скорейшее возвращение в Россию, принять конкретные практические меры, которые рекомендованы соответствующими российскими ведомствами", - заявила Захарова во время брифинга.

Напомним, что на сегодняшний момент количество зараженных в Италии составляет около 12 тысяч человек, а число умерших превысило 800. Больше всего инфицированных было зафиксировано в северных регионах страны.