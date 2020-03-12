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12.03.2020 04:28
Рубрика: В мире

На Кубе зафиксированы первые три случая заболевания коронавирусом

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Первые три завозные случая коронавируса зарегистрированы на Кубе. Об этом сообщается в сделанном в эфире национального телевидения заявлении министерства здравоохранения республики.

Фото: AP Photo/Salvador Melendez
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Речь идет о четырех туристах из Италии, которые прилетели на Кубу девятого марта и затем направились в курортный город Тринидад, провинция Санкти-Спиритус, где остановились в частном секторе. После того, как у них были выявлены первичные симптомы, иностранцев поместили под карантин в Институт тропической медицины Педро Кури. Взятые у туристов анализы выявили, что трое из них заражены коронавирусом.

В настоящее время власти устанавливают и проверяют всех лиц, контактировавших с зараженными туристами. Состояние самих заболевших оценивается как удовлетворительное, их жизням ничего не угрожает.

Напомним, что накануне Всемирная организация здравоохранения изменила оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Распространение коронавируса COVID-19

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