НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса

Руководство НХЛ объявило о немедленной приостановке регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Днем ранее матчи отменила Национальная баскетбольная ассоциация. Решение приняли после того, как у центрового "Юты" Руди Гобера обнаружили захватывающий все новые страны вирус.

В четверг в НХЛ были запланированы 10 матчей - сыграны они не будут. Как сообщает TSN, в Лиге готовы к тому, что из-за распространения коронавируса в третий раз в истории Кубок Стэнли не будет разыгран. Впервые это произошло 101 год назад, тогда причиной стал испанский грипп. В сезоне 2004-05 годов сезон не состоялся из-за локаута.

Издание привело заявление Национальной хоккейной лиги.

"Из-за продолжающихся событий, связанных с коронавирусом, а также после консультаций с медицинскими экспертами и созыва конференции Совета управляющих Национальная хоккейная лига объявляет сегодня, что нынешний сезон приостановлен, - говорится в сообщении. - Наша цель - возобновить игру, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли. А пока мы благодарим болельщиков НХЛ за ваше терпение и надеемся, что вы останетесь здоровы".