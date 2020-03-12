Медики подтвердили отсутствие коронавируса у умершего пациента в Коммунарке

С заключением о причине смерти пациента в больнице в Коммунарке главного внештатного специалиста по патологической анатомии Олега Зайратьянца журналистов познакомил департамент здравоохранения Москвы.

Главный паталогоанатом Москвы согласился с ранее сделанным заключением. Он сказал:

"Могу подтвердить, что смерть пациента наступила не от инфекции, связанной с коронавирусом. Пациент 75 лет в тяжелом состоянии поступил в больницу, ему оказывали реанимационные мероприятия, через минут 40 наступила смерть. Было проведено патологоанатомическое вскрытие, детально все исследовано, были сделаны все анализы на коронавирус, вирус не обнаружен в повторных анализах. При исследовании легких никаких изменений, связанных с заболеванием, не выявлено".

Олег Зайратьянц уточнил, что пациент умер от "рака поджелудочной железы с метастазами и хронического гепатита".