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12.03.2020 16:02
Рубрика: Видео

Видео: отлетевший кусок рессоры чуть не убил водителя в Москве

Текст: Вадим Давыденко

Второй день рождения вправе отмечать в начале марта владелец белого Hyundai Solaris, герой этого видео. Будь лобовое стекло его машины менее прочным или полет взявшегося ниоткуда куска рессоры более стремительным - в лучшем случае дело окончилось бы в травматологии.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Инцидент произошел на Минском шоссе столицы рано утром, когда автомобили плотным потоком двигались к центру. По видео, снятому из салона Hyundai, невозможно понять, откуда вылетел кусок металла - вывалился из грузовика, перевозившего железный лом, или это результат еще какой-то аварии. Рессора прошила стекло легковушки в нижней половине и застряла над рулевой колонкой.

Водитель Solaris отделался легким испугом, а вот к кому предъявлять претензии по поводу случившегося - непонятно. Надежда только на случайных свидетелей происшествия и их видеорегистраторы.

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