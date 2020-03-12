Видео: отлетевший кусок рессоры чуть не убил водителя в Москве

Второй день рождения вправе отмечать в начале марта владелец белого Hyundai Solaris, герой этого видео. Будь лобовое стекло его машины менее прочным или полет взявшегося ниоткуда куска рессоры более стремительным - в лучшем случае дело окончилось бы в травматологии.

Инцидент произошел на Минском шоссе столицы рано утром, когда автомобили плотным потоком двигались к центру. По видео, снятому из салона Hyundai, невозможно понять, откуда вылетел кусок металла - вывалился из грузовика, перевозившего железный лом, или это результат еще какой-то аварии. Рессора прошила стекло легковушки в нижней половине и застряла над рулевой колонкой.

Водитель Solaris отделался легким испугом, а вот к кому предъявлять претензии по поводу случившегося - непонятно. Надежда только на случайных свидетелей происшествия и их видеорегистраторы.