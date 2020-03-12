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12.03.2020 06:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье покажут реалити-шоу о дальневосточном аисте

Текст: Юлия Гарднер

В Амурской области стартует реалити-шоу "Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон". Так назвали онлайн-съемки, во время которых можно наблюдать за этой редкой птицей.

Камеры уже устанавливают в Березовском заказнике при поддержке WWF России специалисты экологической организации "АмурСоЭС" и Дирекции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) региона. Аисты вскоре должны вернуться в места гнездования на Амуре с зимовки на реке Янцзы.

Фото: пресс-служба национального парка "Земля леопарда"
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Дальневосточный аист весьма скрытен. Он устраивает гнезда в глухих местах подальше от людей, поэтому даже сфотографировать его раньше было практически невозможно.

- Новые технологии дали нам уникальную возможность вести наблюдение в режиме онлайн за гнездом с помощью видеокамер. Это стало настоящим прорывом в орнитологии и в изучении экологии дальневосточного аиста. А благодаря GPS-передатчикам, которыми были помечены в прошлом году на российской части бассейна Амура 80 птиц, в том числе и птенцы из гнезд с онлайн-камерами, мы теперь точно знаем, куда полетели на зимовку наши питомцы и где они будут находиться в этом году, - приводятся на сайте правительства региона слова старшего координатора проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ Анны Сердюк.

В этом году наблюдать будут за жизнью шести семейств. Любой желающий сможет увидеть их, зайдя на информационный портал Амурского экорегиона "АмурИнфоЦентр".

Впервые онлайн-камеры в регионе установили в 2018 году, близ села Тамбовка. Тогда наблюдали только за одним гнездом, а прошлом году - уже за четырьмя парами. В 2019-м впервые удалось увидеть рождение пернатого потомства "в прямом эфире".

Справка "РГ"

Дальневосточный аист (дальневосточный белый аист, черноклювый аист или китайский аист) - птица из семейства аистовые, родственный белому аисту вид. Занесен в Красную книгу России: на сегодняшний день популяция насчитывает около 2500 особей.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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