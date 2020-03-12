В Забайкалье члены ОПГ получили огромные сроки за 12 убийств

В Забайкальском крае осуждены руководитель и пять участников организованной преступной группы "Ключевские". Они обвинялись в убийстве, похищении людей и бандитизме, сообщается на сайте регионального суда.

Установлено, что с 1995 по 2005 год члены банды убили 12 человек. Преступления отличались дерзостью и жестокостью, для их совершения иногда использовалась форма сотрудников ДПС.

"Расследование и судебный процесс затруднялись в связи с давностью (более 20 лет назад) событий, высоким уровнем конспирации и нежеланием многих свидетелей давать показания", - отмечается в сообщении.

"Ключевские" продвигали своих людей в органы местной власти, чтобы лоббировать интересы ОПГ. Так в деятельности преступной группы активно участвовали два бывших депутата.

У членов банды изъяли два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, около 9,5 тысяч патронов. Также нашлись 50 паспортов и 30 водительских удостоверений жертв преступлений.

Суд назначил фигурантам уголовного дела наказание в виде лишения свободы от 23 до 25 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.