Скрипку Моцарта не привезут в Удмуртию из-за коронавируса

Скрипку всемирно известного композитора Вольфганга Амадея Моцарта не привезут в Удмуртию из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске.

- В связи со сложившейся международной эпидемиологической обстановкой выезд австрийских коллег из страны запрещен, - говорится в сообщении.

Скрипку австрийского композитора планировали привезти 7 мая этого года, к празднованию в Удмуртии 180-летия Чайковского, который очень любил музыку Моцарта.

- Коронавирус погружает в хаос культурные институции мира, ломая планы музеев и театров, закрывая парки, один за другим отменяя кинофестивали, концерты, мероприятия, развлекательные и спортивные состязания. К сожалению, так произошло и в нашем случае, - добавили в музее-усадьбе Петра Чайковского в удмуртском Воткинске.

Пока выставку скрипки планируют перенести на осень 2020 года.