Больничный за самоизоляцию по коронавирусу не положен

Две недели мы с мужем отдыхали в Испании. Уезжали, когда эта страна еще не была в списке неблагополучных по коронавирусу. Вернулись восьмого марта. Как я уже писала в "Российской газете", в аэропортах нас никто не проверял. В Новосибирске - тоже.

Решили добровольно уйти на карантин хотя бы дней на десять. Четыре уже прошли.

Итак, 5-ый день самоизоляции.

Сегодня выяснила на "горячей линии" регионального минздрава, что больничный за самоизоляцию не положен. Нет на то распоряжения. "Вы себя плохо чувствуете? - поинтересовалась сотрудница "горячей линии" ведомства. - Нет? Так идите и работайте. Плохо станет, идите в поликлинику и говорите, откуда приехали".

Интересно, да? А если я носитель вируса?

Хорошо, что наша профессия позволяет работать, где угодно. Был бы компьютер и интернет. Муж уже с полгода на хоум-офисе. Поэтому для него в графике, режиме вообще ничего не изменилось. Но моей маме, отработавшей 25 лет инженером на заводе, трудно объяснить, почему я дома.

Работать - так работать. К тому же есть "долги", записанные на диктофон. Настало время разобраться с ними. Но диктофон - в офисе. Прошу привезти его. Приезжает водитель, спускаюсь на улицу. Диктофон на капоте. Смотрю удивленно. Водитель жестами показывает: мол, забирай и дуй домой! Понятно, что это шутка. Серьезно у нас к подобной форме нераспространения нового вируса пока не относятся. Однако незнание пугает, это невозможно скрыть.

Но что-то приятное в этой изоляции есть. Хм, а это удобно. Работаешь, и одновременно обед с ужином готовятся. И шторы можно наконец постирать.

Впрочем, не так-то все и хорошо. Открываю холодильник. Ни молока, ни яиц. Правда, есть "санкционка", ввезенная в рамках закона для личных нужд и подарков друзьям и коллегам. Хамон, сыр разный. Но, как ни странно, дома уже не хочется заграничных яств. Вот бы творожок со сметаной на завтрак. Сварить кашу? На воде? Но в магазин идти нельзя. Иначе в чем смысл изоляции?

В морозилке пока полно мяса, зелени, отыскалось масло и даже маленький мешочек с творогом. Но что расстроило, так это отсутствие подсолнечного масла. "Так закажи в магазине. Сейчас все можно заказать, не выходя из дома", - советуют друзья.

Может, кого удивлю, но мы еще ни разу не заказывали пиццу, суши и продукты из магазинов на дом. Для меня важно лично на все посмотреть, пощупать. Что ж, пришло время освоить эту опцию. Но не сегодня…

"Вы вернулись? Приезжайте в гости. Не можете? Тогда мы к вам приедем!" - легкомысленно радуются друзья, узнав, что мы дома.

Друзья поставлены на стоп. А воды в кране нет. Труба под раковиной начала протекать. Нормально так - пришлось подставить тазик. И как теперь быть?