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12.03.2020 09:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутаты Кузбасса поддержали пакет поправок в Конституцию РФ

Текст: Никита Зайков
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

На внеочередном заседании Законодательного собрания Кемеровской области депутаты большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию России. Как передает РИА Новости, тридцать парламентариев проголосовали "за" и двое воздержались.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Закон о внесении изменений в главный правовой документ страны был принят Госдумой в среду, после чего направлен для рассмотрения в регионы. Поправки прежде всего посвящены новым требованиям, которые выдвигаются к главе государства, членам правительства и государственным чиновникам в целом.

Кроме того, изменения закрепляют соцгарантии перед гражданами, уточняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.

Также изменения позволяют действующему президенту страны вновь баллотироваться на этот пост в ходе следующих выборов президента через четыре года. Общероссийское голосование по принятию законопроекта об изменении Конституции пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Изменения в Конституцию РФ

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