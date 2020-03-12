Депутаты Кузбасса поддержали пакет поправок в Конституцию РФ

На внеочередном заседании Законодательного собрания Кемеровской области депутаты большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию России. Как передает РИА Новости, тридцать парламентариев проголосовали "за" и двое воздержались.

Закон о внесении изменений в главный правовой документ страны был принят Госдумой в среду, после чего направлен для рассмотрения в регионы. Поправки прежде всего посвящены новым требованиям, которые выдвигаются к главе государства, членам правительства и государственным чиновникам в целом.

Кроме того, изменения закрепляют соцгарантии перед гражданами, уточняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.

Также изменения позволяют действующему президенту страны вновь баллотироваться на этот пост в ходе следующих выборов президента через четыре года. Общероссийское голосование по принятию законопроекта об изменении Конституции пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим.