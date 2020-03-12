Названы регионы, из которых чаще хотят переехать ради работы

Больше четверти россиян, ищущих работу, хотели бы переехать жить и работать в другой город. Причем больше всего желающих сменить место жительства и работу среди соискателей Москвы, Омска и Екатеринбурга. Это выяснили в ходе исследования специалисты "Авито Работы".

Так, Москву ради нового трудоустройства готов покинуть каждый третий работник (33%). В Омске таких желающих чуть меньше - 32%, в Екатеринбурге - 30%.

Меньше всего желающих переезжать в Воронеже - 19% соискателей, Нижнем Новгороде - 20%, Самаре и Ульяновске - по 21%.

Что касается представителей различных профессий, то по степени готовности к переезду первое место занимает домашний персонал - 45% соискателей, строители, госслужащие и работники НКО (41%).

Люди, нацеленные на переезд, ожидают более высокую зарплату и указывают в резюме сумму на 31% больше, чем те, кто не готов к смене места жительства. Самая большая разница у омичей, желающие переехать просят в среднем на 40% больше. Соискатели Тольятти и Волгограда - на 39% и 38% больше.

У соискателей Самары, Москвы и Нижнего Новгорода аппетиты поскромнее - там зарплатные ожидания желающих сменить город и работу на 21-23% выше, чем у тех, кто не планирует переезд.