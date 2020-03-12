Названы регионы, из которых чаще хотят переехать ради работы

Новости

Житель Камчатки пойдет под суд за отлов краснокнижных кречетов 04:38
На Кубе зафиксированы первые три случая заболевания коронавирусом 04:28
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе 04:18
Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы 04:14
В Сирии 18 бойцов иракских шиитских формирований погибли при авиаударах США 03:48
В столице США объявлен режим ЧС из-за коронавируса 03:41
Власти Сальвадора ввели 30-дневный карантин для всех прибывающих в страну 03:07
El Larguero: УЕФА приостановит сезон в Лиге чемпионов 02:55
Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке 02:33
У футболиста "Ювентуса" диагностировали коронавирус 01:53
Конгресс поддержал ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана 01:38
ВВС США атаковали базу иракского ополчения на границе с Сирией 01:20
В Коми завершили эвакуацию горняков из шахты после задымления 00:56
Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз 00:41
Премьер Италии объявил о закрытии в стране магазинов и ресторанов 00:24
Чемпионат мира по хоккею с мячом перенесли с весны на осень 00:16
В Ираке при ракетной атаке на базу США погибли два американца и британец 11.03.2020
Упрощен порядок получения выплат для списания ипотеки 11.03.2020
Эвакуация горняков началась из шахты в Коми из-за задымления 11.03.2020
Контактная группа за неделю определит лиц, подлежащих обмену в Донбассе 11.03.2020
Кремль может ограничить командировки своих чиновников 11.03.2020
Финальный раунд Кубка Федерации по теннису перенесен из-за коронавируса 11.03.2020
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом 11.03.2020
Канцлер Австрии распорядился закрыть все школы из-за коронавируса 11.03.2020
Приговор астраханскому психиатру за преступление пациента отменен 11.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 04:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы, из которых чаще хотят переехать ради работы

Текст: Марина Гусенко
Больше четверти россиян, ищущих работу, хотели бы переехать жить и работать в другой город. Причем больше всего желающих сменить место жительства и работу среди соискателей Москвы, Омска и Екатеринбурга. Это выяснили в ходе исследования специалисты "Авито Работы".
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Так, Москву ради нового трудоустройства готов покинуть каждый третий работник (33%). В Омске таких желающих чуть меньше - 32%, в Екатеринбурге - 30%.

Фото: РИА Новости
Число вакансий для работы вахтовым методом выросло на 19 процентов

Меньше всего желающих переезжать в Воронеже - 19% соискателей, Нижнем Новгороде - 20%, Самаре и Ульяновске - по 21%.

Что касается представителей различных профессий, то по степени готовности к переезду первое место занимает домашний персонал - 45% соискателей, строители, госслужащие и работники НКО (41%).

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Эксперты рынка труда: 87 процентов людей работают "не на своем месте"

Люди, нацеленные на переезд, ожидают более высокую зарплату и указывают в резюме сумму на 31% больше, чем те, кто не готов к смене места жительства. Самая большая разница у омичей, желающие переехать просят в среднем на 40% больше. Соискатели Тольятти и Волгограда - на 39% и 38% больше.

У соискателей Самары, Москвы и Нижнего Новгорода аппетиты поскромнее - там зарплатные ожидания желающих сменить город и работу на 21-23% выше, чем у тех, кто не планирует переезд.

Экономика Работа Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица СФО Омская область Омск УрФО Свердловская область Екатеринбург ЦФО Москва

Главное сегодня

РФ временно ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию
Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз
Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке
В Минэнерго назвали справедливую цену на нефть
Курс доллара превысил 72 рубля
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ