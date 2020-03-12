В Омске владельцы жилья соревнуются в фантазии, переделывая на свой вкус балконы. Между тем без согласования этого делать нельзя, а недавние изменения в законодательстве усложнили процедуру оформления переделок.

По данным Омского союза риелторов, более половины городских квартир имеют признаки перепланировки, и менее двадцати процентов жильцов провели ее на законных основаниях. Но если переделанные кухни и санузлы не влияют на внешний облик города, то балконы не спрячешь, и они, как уродливые оспины, портят его лицо. Сейчас, когда в Омске идет активное обновление фасадов домов, это особенно бросается в глаза. Разноцветные и разнокалиберные, пластиковые и фанерные, облезлые и покосившиеся балконы вызывают удручающее впечатление и у жителей, и у гостей города.

Как оказалось, утвержденных правил, регламентирующих переделку балконов, в городе нет. Стандартные проекты тоже отсутствуют. Поэтому установщики пластика и поликарбоната готовы удовлетворить любую, даже самую бредовую идею заказчика. Многие фирмы работают без документов и не дают никаких гарантий безопасности своих конструкций. Авось не рухнет.

Между тем, согласно Жилищному кодексу РФ, с 2005 года балконы и лоджии считаются уже не частью квартир, а общедомовым имуществом. Поэтому собственник не имеет права самостоятельно застеклять балкон, увеличивать или уменьшать его площадь.

Тем не менее омичи продолжают устраивать французские окна, сносить несущие стены, выводить на балкон батареи, создавать "вагоны", объединившись с соседями. Жилищные инспекторы, как правило, обращают внимание на странные конструкции только после жалоб. Например, когда на головы прохожих с непомерно широкого карниза падают сосульки, или в квартире снизу стало темно. Кто-то возмущен, что из-за опор несуразной балюстрады под окнами вырубили все деревья, кому-то просто обидно, что у соседа балкон больше, чем у него. И инспекторы едут с проверкой по указанному адресу.

Проблемы у создателей балконов-трансформеров появляются, когда возникает потребность продать, подарить или завещать квартиру, оформить ипотеку. Именно тогда приходит понимание, что это невозможно из-за неузаконенных переделок. И если простое остекление еще сходит горожанам с рук, то за "уникальные" конструкции придется отвечать.

- Разрешение можно получить только через суд, которому надо доказать, что изменения соответствуют строительным, санитарным, противопожарным нормам, - пояснила корреспонденту "РГ" директор "Омскстройпроекта" Светлана Гоненко. - Для этого нужно представить восемь документов, каждый из которых требует денег и времени на оформление. В том числе проект реконструкции, а также согласие всех жителей дома на его воплощение. В среднем, на все уйдет шесть-девять месяцев, а "бумажные" затраты на один балкон составят порядка ста тысяч рублей. Торопиться с переделками не стоит, так как, если суд их не разрешит, конструкцию придется снести. А если саботировать запрет, то можно и вовсе потерять квартиру, которую выставят на торги.

Стоит сказать, что наибольшую фантазию проявляют владельцы квартир на первых и последних этажах домов. И балконы с погребами, мансарды возникают даже там, где они не предусмотрены проектом. Сносить конструкции приходится, когда претензии предъявляет сетевая компания, трубы и кабели которой проходят вблизи контура дома. Или когда нельзя заменить крышу из-за устроенных под ней частных "скворечников".

По словам Светланы Гоненко, некоторые омичи в целях экономии в обход суда идут в БТИ и оформляют паспорт на самодельную пристройку. Но эта мера не спасает. Помимо прочих санкций, владельцам квартир грозит штраф до пяти тысяч рублей, а юрлицам - до одного миллиона. К тому же с каждым годом окружные администрации выдают разрешения на реконструкцию все более неохотно.

Эксперты полагают, что упорядочить процесс наружных переделок и сэкономить деньги жителей помогли бы стандартные варианты остекления и обустройства балконов для домов массовых серий, заполонивших центральные улицы и проспекты Омска. Единый стиль конструкций хоть как-то облагородил бы фасады домов, а при творческом подходе даже украсил их.

Прямая речь

Александр Бегун, председатель Омского отделения Союза архитекторов России:

- Сегодня большинство российских городов, в том числе Омск, участвуют в государственной программе "Комфортная городская среда", которая предполагает не только создание парков, скверов, инфраструктуры, но и формирование цивилизованного облика улиц и площадей. Внешний вид домов должен радовать людей, а не оскорблять их эстетические чувства неряшливыми и убогими конструкциями на фасадах. Но чтобы четко регламентировать эти вопросы, ввести в городе единый дизайн-код, как это сделали в Санкт-Петербурге, необходимо волевое решение местной власти. А для этого Омску необходим главный архитектор, которого в миллионном мегаполисе до сих пор нет.