В Коми завершили эвакуацию горняков из шахты после задымления

Все горняки, находившиеся в блоках "Воркутинская" и "Заполярная" шахты "Воркутауголь", эвакуированы на поверхность после задымления. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"Эвакуация завершена, все люди выведены на поверхность", - приводит заявление ведомства ТАСС.

В пресс-службе компании добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. Деятельность блоков приостановлена на неопределенное время. Сейчас здесь работают "только горноспасатели и члены вспомогательной горноспасательной службы из числа работников шахты".

Напомним, сообщение о задымлении на глубине 620 метров поступило в МЧС примерно в 21:55 по московскому времени. В месте задымления находился один человек, он смог покинуть аварийный участок самостоятельно. Всего здесь работали 242 человека.

Шахта "Воркутинская" действует с 1973 года. Ее промышленные запасы составляют около 40 млн тонн угля.