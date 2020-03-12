Госсовет Крыма поддержал поправки в Конституцию

Государственный Совет Крыма поддержал закон РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании крымского парламента в четверг. "За" проголосовали 67 из 69 присутствовавших на заседании парламентариев.

Перед голосованием глава Крыма Сергей Аксенов призвал депутатов поддержать предложенные поправки в Основной Закон. Он отметил, что в стране назрела ситуация для изменения ряда законодательных норм, прежде всего касающихся мер социальной поддержки россиян.

- Мы видим, что поступившие предложения общественных организаций, политических деятелей и партий для внесения изменений в Конституцию в первую очередь носят социальный характер, - подчеркнул он. - Также крымчан волнует и вопрос, связанный с невозможностью уменьшения Российской Федерации, что непосредственно касается Республики Крым... Законодательное закрепление постоянства российских границ волнует нас всех.

Глава республики обратил внимание на норму, касающуюся возможности действующему президенту России Владимиру Путину баллотироваться на новый срок.

- Глубоко убежден, что сейчас в нашей стране нет другого лидера, который был бы способен объединить страну и дать ей уверенное продвижение вперед, - сказал Аксенов. - Сегодня Владимир Владимирович - это стержень Российской Федерации. И я уверен, что крымчане в подавляющем большинстве хотели бы, чтобы наш президент продолжал руководить страной.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что после принятия конституционного закона россияне получат "новую Конституцию, новую политическую систему и, если хотите, новую Россию".

- По известным причинам, мы были лишены возможности участвовать в конституционном процессе, завершившемся принятием Основного Закона в декабре 1993 года, того самого, по которому мы живем и в который теперь нам предстоит вносить важные изменения, - отметил он. - За российской политической жизнью мы могли наблюдать тогда только со стороны. Теперь же мы в полной мере берем на себя ответственность за будущее страны, строим ее, охраняем и развиваем. Это еще одна яркая демонстрация нашего возвращения домой, полное и окончательная интеграция Крыма в российское политико-правовое пространство.

Накануне Совет Федерации вслед за Госдумой одобрил закон о поправке в Конституцию, после чего направил его в регионы для получения отзывов. В соответствии, со статьей 136-й Конституции теперь его должны одобрить региональные парламенты: документ будет считаться одобренным только после того, как его поддержат две трети региональных парламентов. Если этого не произойдет, процедура внесения поправок в Конституцию будет прекращена.