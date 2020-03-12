Крым получит дополнительные 7 млрд рублей финансовой поддержки

Кабинет министров на заседании в четверг распределил дополнительную финансовую поддержку территориям, которым в последние годы уделяется приоритетное внимание. Более 7 миллиардов рублей получит Крым. Основная часть средств - 6,7 миллиарда - направят на обновление парка пригородных поездов и поездов дальнего следования, остальные деньги пойдут на капитальный ремонт многоквартирных домов. "Все это поможет сделать поездки и отдых в Крыму и Севастополе более комфортными, тем более что совсем скоро открывается туристический сезон", - подчеркнул премьер-министр.

Еще 1,4 миллиарда рублей предусмотрено для развития центров экономического роста в двух регионах Дальнего Востока - Приморском крае и Амурской области. Финансирование направлено на решение конкретных проблем, волнующих граждан: реконструкция моста, приобретение оборудования для детской поликлиники, возведение новых электросетей для города Свободного.